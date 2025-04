Neuer Direktor für Wirtschaftskammer gesucht

Berufliche Aus- und Weiterbildung als Anliegen

„Herr Direktor Jenny ist seit nunmehr 35 Jahren in der WKV beschäftigt, davon die vergangenen siebeneinhalb Jahre als Direktor. Dafür und für alle in dieser langen Zeit erbrachten Leistungen bedanke ich mich bei ihm aufrichtig“, sagte Karlheinz Kopf. Gleichzeitig dankte er Jenny dafür, dass dieser bereit sei, die Leitung des WIFI zu übernehmen. „Die berufliche Aus- und Weiterbildung war immer ein großes Anliegen von Dr. Jenny, in diese Sphäre kehrt er nun sozusagen heim.“