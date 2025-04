Günstiger Test: Ist ein E-Auto für mich tauglich?

Vorurteile am „Stammtisch“

„Es geht darum, mit manchen Stammtisch-Vorurteilen gegenüber E-Autos aufzuräumen“, erklärte Verkehrs-Landesrat René Zumtobel bei der Präsentation mit Vertretern des Tiroler Autohandels am Innsbrucker Landhausplatz. Er verwies auf rund 4000 öffentliche Ladestationen, davon rund 70 Prozent „Schnellcharger“. Zumindest in diesem Punkt habe die Elektromobilität schon begonnen.