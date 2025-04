München-Sieger MVG lässt aus, Suljovic hofft noch

Am Wochenende steppt in Graz/Premstätten wieder der (Darts-)Bär. Die Austrian Darts Open 2025 gehen in der Steiermarkhalle über die spektakuläre Bühne. Heuer nach vielen Jahren erstmals nicht mit von der Partie: Michael van Gerwen. Dabei wäre er in Form. Der Niederländer zog sich am vergangenen Wochenende selbst aus dem bis dahin durchaus zähflüssigen Sumpf seines persönlichen Darts-Jahres 2025. „MvG“ triumphierte beim German Darts Grand Prix in München. Im Rahmen eines Zuschauerrekords – über 20.000 Fans strömten am Osterwochenende ins Veranstaltungszentrum „Zenith“ – besiegte er seinen Landsmann Gian van Veen mit 8:5.