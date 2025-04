Tsunoda und Gasly reagieren auf Erstrunden-Crash

„Ich kann ihm nicht die Schuld geben, es ist ja nicht so, dass er mir absichtlich den Weg abgeschnitten hat. Gleichzeitig ist dies die engste Kurve auf dieser Strecke, und wenn man dort Seite an Seite fährt, wissen wir aus Erfahrung, was in der ersten Runde und mit wenig Reifenhaftung passieren kann“, so die Analyse des Red-Bull-Piloten. Zwar habe Tsunoda stets die Kontrolle über sein Auto gehabt, eine Berührung mit dem Vordermann sei dennoch unvermeidbar gewesen.