Brown: „Irgendwann muss man einfach nachgeben“

Hintergrund: Der Australier hatte in Jeddah den besseren Start erwischt, zog direkt an Verstappen, der von der Poleposition ins Rennen gestartet war, vorbei und drängte den Weltmeister in den ersten Kurven von der Strecke. Der Niederländer sah sich gezwungen, die erste Rechtskurve abzuschneiden und kam vor dem McLaren-Piloten zurück auf die Strecke.