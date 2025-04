Vierte Niederlage in Serie für SW Bregenz

Die Negativserie der Bregenzer geht weiter. Gegen den FAC unterlagen die Schwarz-Weißen am Ostermontag knapp mit 0:1, mussten damit die bereits vierte Niederlage in Folge einstecken. Dabei blieben die Bregenzer auch im Duell mit den Hauptstädtern blass. Die Unbeschwertheit, die die Mannschaft von Trainer Regi van Acker in dieser Saison auszeichnete, kam in den vergangenen Wochen ein wenig abhanden.