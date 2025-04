„Keine Sekunde Spaß!“ Hamilton-Frust bei Ferrari

Gilt das Abenteuer zwischen Hamilton und Ferrari schon als gescheitert? Teamchef Fred Vasseur versucht zu beruhigen: „Vielleicht ist es das Vertrauen in das Auto, vielleicht auch ein Stück weit in sich selbst. Alles ist neu – neues Team, neue Abläufe, neues Umfeld.“ Wie lange man sich an dieses Argument noch klammern kann, ist aber ungewiss ...