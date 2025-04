Ladendieb verletzte einschreitende Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen stellten sich in den Weg

Als der Dieb versuchte, das Geschäft zu verlassen, stellten sich ihm zwei tapfere Mitarbeiterinnen in den Weg. Sie packten ihn an der Jacke und der Umhängetasche, um seine Flucht zu verhindern. Der Mann wehrte sich heftig und schlug einer der Frauen, einer 41-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, ins Gesicht. Sie ging zu Boden und erlitt Verletzungen an der Wange sowie Kopf- und Genickschmerzen. Während der Auseinandersetzung bedrohte der Dieb eine weitere Mitarbeiterin, eine 54-Jährige aus dem Bezirk Leoben, mit dem Tod.