Stark! Österreich besiegt Weltmeister Tschechien

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer hat mit einem Prestige-Erfolg gegen Weltmeister Tschechien Selbstvertrauen für die WM getankt!

Die ÖEHV-Auswahl bezwang die Tschechen am Samstag in einem Testspiel in Linz mit 4:3 nach Verlängerung (0:0,0:1,3:2,1:0). Der entscheidende Treffer in der Overtime gelang Dominic Zwerger (61.).