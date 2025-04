Admira stolpert im Titelkampf, Ried wieder dran

Der FC Liefering feierte beim 2:1 in Lustenau den vierten Sieg in Serie. Der FAC sammelte beim 2:0 im Wien-Duell mit Rapid II wichtige Punkte im Abstiegskampf, im Steirer-Vergleich zwischen Lafnitz und Voitsberg setzten sich die Gäste 3:1 durch. Die Partie in Gleisdorf zwischen Sturm Graz II und der drittplatzierten Vienna wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasens nach heftigen Regenfällen verschoben.