Austria Klagenfurt gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE

Mit dem ersten Sieg seit zwei Monaten hat der GAK am vergangenen Wochenende die Rote Laterne in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga abgegeben. Heute will der Aufsteiger nachlegen und mit einem Erfolg bei der Klagenfurter Austria in der Tabelle weiter nach oben klettern. „Wir werden hoffentlich mit drei Punkten mehr am Konto einen schönen Ostersonntag haben, das wäre das Ziel“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer.