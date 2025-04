Zerstörung eines Spiegels soll gegen Fluch helfen

Es ist ein ehernes Gesetz des Snooker. So sehr, dass man schon seit langem vom Crucible Fluch spricht. Noch nie in den mittlerweile 48 Jahren, in denen die WM in Sheffield ausgetragen wird, gelang es einem Spieler seinen ersten Titel erfolgreich zu verteidigen. Keiner der Granden des Sports, kein Steve Davis, kein Stephen Hendry, kein Ronnie O‘Sullivan vermochte es, diesen Fluch zu brechen.