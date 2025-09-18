Austria-Frauen im CL-Fieber ++ Melzer zu Davis Cup

Zwei Bundesligisten erledigen die Pflichtaufgabe im ÖFB-Cup, das Frauen-Team der Wiener Austria kämpft heute Abend um die Königsklasse und Jürgen Melzer spricht über den Gegner bei den Davis Cup Finals – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 18. September.