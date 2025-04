Sensation geschafft: Das gab‘s noch nie!

Bodö/Glimt setzt sein Fußball-Märchen fort und schreibt Geschichte. Die Norweger warfen im Elfmeterschießen Lazio Rom aus dem Bewerb und ziehen als erstes norwegisches Team in das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ein. „Der absolute Wahnsinn“, schwärmte Trainer Kjetil Knutsen nach dem Elfer-Krimi bei Favorit Lazio Rom beim TV-Sender Viaplay: „Dass wir das Spiel für uns entschieden haben, ist sportlich großartig. Das bringt so verdammt viel für Glimt und den norwegischen Fußball.“ Er sei „bewegt und stolz. Es gibt viele Gefühle, die man gar nicht in Worte fassen kann“.