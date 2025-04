Familiennachzug für Asylwerber steht auf der Kippe

Plakolm zu Gast in der „Fragestunde“

Zu Gast in der „Fragestunde“ ist am Freitag Kanzleramtsministerin Claudia Plakolm (ÖVP). Die Themen für die „Aktuelle Stunde“ und die „Europastunde“ am Donnerstag werden von FPÖ bzw. SPÖ erst vergeben.