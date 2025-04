Müll in Flammen: Arbeiter verhinderten Schlimmeres

Zu dem Zwischenfall kam es am Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf dem Recyclinghof der Stadt Kitzbühel. Warum die Kartonagen in einem Container plötzlich in Flammen aufgingen, steht laut Polizei noch nicht fest. Zwei Angestellte des Recyclinghofes bemerkten, dass von dem Container Rauch aufstieg, und handelten schnell: Mit einem Lader transportierten sie den brennenden Container in einen freien Bereich, damit sich die Flammen nicht ausbreiten konnten.