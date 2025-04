Wechsel von Max? Experte nennt überraschendes Team

Vier Teams zur Auswahl

Ralf Schumacher schätzt die Situation im F1-Podcast Backstage Boxengasse nach dem Rennwochenende neu ein. „Also ich vermute erstmal, dass grundsätzlich, egal wo, wäre ein Platz für Max Verstappen. Ich glaube, dass jeder den räumen würde, weil in diesem Jahr nochmal deutlich wurde, was er für einen Unterschied macht“, so Schumacher. „Das heißt, das würde für Mercedes sein. Das wäre aber auch, in meinem Fall, glaube ich, bei McLaren. Ich glaube, Zak Brown ist da. Also jeder im Fahrerlager ist interessiert.“