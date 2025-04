„Können Sie ihr sagen, dass sie Deo nutzen soll?“

Entschuldigung auf Instagram

Nach dem Spiel erntete Dart für ihren Kommentar Kritik im Netz. In ihrer Instagram-Story entschuldigte sich Dart: „Ich möchte mich dafür entschuldigen, was ich heute auf dem Platz gesagt habe. Es war ein Kommentar im Eifer des Gefechts, den ich wirklich bereue. So möchte ich mich nicht verhalten, und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe großen Respekt vor Lois und der Art, wie sie heute gespielt hat.“ ​