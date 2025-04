Deutsche nach dem Schwimmen barfuß in Bergnot

Die Einsatzkräfte schüttelten den Kopf: Miserabel ausgerüstet stiegen am Dienstagnachmittag vier deutsche Jugendliche Richtung Niederjoch (1600 m) über dem Heiterwanger See im Tiroler Außerfern. Zwei davon steckten dann bei Dunkelheit im Abstieg fest – einer war in dem weglosen Gelände sogar barfuß (!) unterwegs.