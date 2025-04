Bei Topklub zurück! „Conny idealer Botschafter“

Denn in der Füchse Euro Academy fungiert Ex-Flügel Conny Wilczynski als Mitinitiator und Schirmherr. „Das Ziel ist, die gute Arbeit des Klubs international zu machen. Das bietet auch die Möglichkeit, auch rot-weiß-rote Toptalente ab rund 16 Jahren aufwärts einzubringen“, so der Wiener im „Krone“-Talk nach der Präsentation in Berlin mit Füchse-Boss Bob Hanning, in Deutschland ein wahrer Handball-Zampano. „Berlin ist meine zweite sportliche Heimat. Ich bin eng mit dem Klub und mit Bob gut befreundet“, sagte Wilczynski – auch Hanning schwärmte vor dem Bundesliga-Hit des Leaders am Mittwoch in Kiel (Bilyk weiter verletzt): „Conny ist ein idealer Botschafter, der unsere Vision teilt und uns mit seiner Expertise unterstützt.“ Und das ist vorerst auf drei Jahre festgelegt.