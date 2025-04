Kärntner schaffen Meilenstein für autonomes Fahren

Von Klagenfurt zum Bewerb nach Dubai – der autonome Fahrdienst eines Kärntner Unternehmens hat sich bewährt. In Klagenfurt wurden im Vorjahr im Lakeside Areal 3300 Passagiere befördert, in Pörtschach seit 2018 sogar mehr als 20.000. Jetzt warten in Dubai die besten autonomen Firmen der Welt.