Druck aus Ukraine – Trump: „Das ist Bidens Krieg“

In einem Interview mit dem US-Sender CBS sagte Selenskyj: „Kommen Sie und sehen Sie sich die Menschen an – Zivilisten, Soldaten, Kinder -, die getötet oder verletzt wurden.“ Die Raketen schlugen am Sonntag in der Grenzstadt Sumy ein. Laut Rettungskräften wurden zudem 117 Menschen verletzt, darunter mindestens 15 Kinder.