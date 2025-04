Muss sich Meta von WhatsApp und Instagram trennen?

Kann Zuckerberg Trump überzeugen?

Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg rückte in den vergangenen Monaten sichtbar näher zu Trump. Er lockerte Inhalte-Regeln und stoppte in den USA die Faktenchecks. Der Konzern einigte sich mit Trump auf eine Zahlung von 25 Millionen Dollar für die Sperrung seiner Accounts nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch seine Anhänger im Jänner 2021. Zuckerberg war auch prominent bei Trumps Amtseinführung dabei. Laut US-Medienberichten appellierte er zuletzt direkt an den Präsidenten, die FTC zu einer Einigung zu bewegen.