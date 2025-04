Beste Haltungsnoten! Jan Hörl hat geheiratet

Glück im Spiel und in der Liebe

Für Hörl läuft‘s also offensichtlich beruflich wie privat – frei nach dem Motto „Glück im Spiel und (!) in der Liebe“ – rund. Die Skisprung-Weltcup-Saison beendete auf Gesamtrang zwei (hinter Landsmann Daniel Tschofenig). Bei der Nordischen WM in Trondheim staubte er vier Medaillen ab, zwei in Silber, zwei in Bronze. Selbst wenn‘s eine goldene geworden wäre, hätte sie wohl nicht intensiver gestrahlt wie Hörls Augen vorm Traualtar.