Bei Conchitas Eltern ist nun endgültig Sperrstunde

Geschenke bringen auch die Gäste. „Ich wurde mit einem Kräuterkorb und einem goldenen Kochlöffel geehrt“, strahlt Helga in ihrer Kochmontur, die sie nach 40 Jahren Dauerdienst in der Küche an den Nagel hängt. „Es war geplant, dass wir mit der Pension für immer Sperrstunde machen, da unsere beiden Söhne das Gastro-Erbe nicht antreten wollen.“ Sohn Andreas besuchte zwar die Hotelfachschule, zweigte dann aber mit dem BWL-Studium ab.