Conchita Wurst: Neue Single mit James-Bond-Vibes

Neben neuen Songs sorgt Tom aber auch im TV für Aufsehen. Am Freitag, dem 21. März, wird er als Gastjuror bei der zweiten Folge von „Dancing Stars“ dabei sein. „Die ,Dancing Stars‘-Bühne ist gemacht für große Momente – und ich bin gespannt, wer sie wirklich für sich erobert!“, so Conchita. Die Show läuft live ab 20.15 Uhr auf ORF 1 und ORF ON.

Und wer dann glaubt, dass das schon alles ist, der irrt sich, denn für die Eurovision-Fans gibt es riesigen Grund zur Vorfreude: Am Montag, dem 12. Mai, wird Conchita in Basel beim Eurovision Village auftreten, vor rund 12.000 Menschen ein Konzert geben und damit feierlich die ESC-Woche 2025 eröffnen.