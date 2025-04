GAK gegen den SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Beim GAK kehrt der Sturmtank Daniel Maderner nach einer Sperre retour für eine enorm wichtige Partie. „Ein direktes Duell ist natürlich immer besonders wichtig“, meinte auch Sportchef Dieter Elsneg, „aber wir werden uns nicht allein an dieser Begegnung aufhängen. Wir erwarten ein intensives Duell, in dem beide Seiten alles geben werden und nichts verschenkt wird.“ Im direkten Saisonvergleich liegt der GAK durch ein 1:1 und 2:1 vorne. Seit jenem Auswärtssieg am 8. Februar in Altach gelang in sieben Anläufen aber kein „Dreier“ mehr.