Vier Verletzte bei Crash: 69-Jähriger eingeklemmt

Es folgten dramatische Szenen: Der 69-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, nachkommende Autofahrer leisteten Erste Hilfe, ehe er von der Feuerwehr freigeschnitten wurde. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 16 in das LKH Graz geflogen. Die anderen drei Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungswagen in das LKH Feldbach gebracht.