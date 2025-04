Osterverkehr wird für Tennengau zur Blechlawine

Auch Rückreiseverkehr ähnlich

Noch schlimmer soll es dann aber kommende Woche werden. Besonders am Gründonnerstag und am Karfreitag rechnen Verkehrsexperten mit längeren Verzögerungen vor dem Baustellenbereich auf der A10. „Heuer feiern auch die orthodoxen Kirchen das Osterfest am selben Wochenende. Es wird also auch in Richtung Balkanstaaten einiges los sein“, informiert der Autofahrerclub ÖAMTC. Ostermontag machen sich dann alle wieder retour auf. Verzögerungen in Richtung Norden sind vorprogrammiert.