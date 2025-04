Medienbehörde ermittelt gegen Online-Suizidforum

Die britische Medienaufsicht Ofcom ermittelt gegen ein Suizidforum, das von Medien mit mindestens 50 Todesfällen in Großbritannien in Verbindung gebracht wird. Es bestehe der Verdacht, dass der Serviceprovider der Website versäumt habe, „angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Nutzern in Großbritannien vor illegalen Inhalten und Aktivitäten zu ergreifen“, hieß es.