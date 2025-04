Ex-Kicker Martin Ehrenreich als Bühnensensation

Paul Abrahams sportliche Jazz-Operette entstand zur denkbar ungünstigsten Zeit. 1937 in Wien zum ersten Mal aufgeführt (als überarbeitete Fassung der im Jahr zuvor in Budapest gefeierten Wasserballer-Huldigung „3:1 für die Liebe“) widmete sich „Roxy und ihr Wunderteam“ der damals so erfolgreichen österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Mit dem Anschluss Österreichs verschwand im Jahr darauf der Publikumserfolg aber von den Bühnen und geriet in Vergessenheit – bis er 2014 in Dortmund wieder die Bühne eroberte.