Drei Einsprüche nach Gemeinderatswahl

Jetzt ist es amtlich: In Hausmannstätten hat die SPÖ das Wahlergebnis beeinsprucht. Wegen möglicher Wahlwerbung in der Wahlkabine und dass die Wahlkarten laut Sozialdemokraten nach Einlagen im Gemeindeamt nicht gescannt wurden. In St. Marein bei Graz fordern die Grünen eine Neuauszählung – in Dobl-Zwaring fordern dies die Freiheitlichen. Beiden Parteien fehlt jeweils nur eine Stimme für ein zusätzliches Mandat.