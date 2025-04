Motorradunfälle in den Bezirken Weiz und Liezen

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag durch das Ortsgebiet von Gleisdorf in Richtung Wünschendorf. In der Franz-Josef-Straße prallte er aus bislang unbekannter Ursache gegen einen auf der rechten Fahrbahnseite geparkten Pkw. Er kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert.