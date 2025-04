„Wir trauen dieser Truppe sogar den Titel zu!“

„Wahnsinn, Gänsehaut pur!“ Markus Weissenberger und Manuel Prietl überbieten sich in Superlativen, wenn sie an Bielefelds magische Nacht denken, das 2:1 über Leverkusen. Womit ihr Ex-Klub erstmals in der Klubgeschichte und als vierter Drittligist ins deutsche Cup-Finale einzog.