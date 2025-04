Pöltls Raptors endgültig aus dem Play-in-Rennen

61 Punkte von Nikola Jokic, 52 von Stephen Curry

In Denver unterlagen die Nuggets trotz einer persönlichen Bestleistung von Nikola Jokic mit 61 Punkten (zudem elf Rebounds, zehn Assists) den Minnesota Timberwolves nach zwei Verlängerungen mit 139:140. Nickell Alexander-Walker verwandelte in der Schlusssekunde von Spielminute 58 zwei von drei Freiwürfen zum Endstand. Anthony Edwards führte die Wolves mit 34 Zählern an.