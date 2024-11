Erfahrungen auf rauer See sorgen für gute Manöver

Mit digitalem Terminassistenten fing alles an

Im Rahmen ihres Mobile-Computing-Studiums an der Fachhochschule OÖ in Hagenberg entwickelte das Quartett die Idee zu einem digitalen Terminassistenten, den sie zuerst myAlfred nannten, ehe er später in Butleroy umbenannt wurde. Und obwohl die Gründer ihren Software-Butler 2020 aus wirtschaftlichen Gründen quasi in die Pension schickten und die ganze Energie seither in „Ahoi Kapptn!“ fließt, sind die Wurzeln im Firmennamen noch sichtbar: Der lautet nämlich Butleroy GmbH.