Was tun, wenn man „Wasser“ in den Beinen hat?

Prim. Dr. Thomas Maca, Facharzt für innere Medizin, Angiologe und Leiter der internen Abteilung III am Ev. KH Wien: Vermehrte Wasseransammlungen in unserem Körper sind so häufig, dass man sie nicht gleich als gefährlich ansehen sollte. So ist etwa im Sommer eine gewisse Schwellungsneigung als natürlich anzusehen. Der Schwerkraft folgend ist diese zumeist in den Beinen auffallend. Da wir vornehmlich im Sitzen oder Stehen arbeiten, ist es kein Wunder, dass diese Beschwerden zunehmen. Dementsprechend speichern wir also mehr Flüssigkeit und bringen ein zunehmend höheres Gewicht auf die Waage.