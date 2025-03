Helmut Marko: „Das hat sich als falsch erwiesen“

Tsunoda sitzt bei seinem Heim-GP in Japan im Red Bull. Für den 24-Jährigen, der bereits seit 2021 in der Königsklasse fährt, geht damit ein Traum in Erfüllung. Für ihn muss Liam Lawson wieder zurückstecken, der Neuseeländer kehrt zu den Racing Bulls zurück. „Tsunoda wird die Saison zu Ende fahren. Wir gehen davon aus, dass er das meistern wird“, sagt Helmut Marko im Youtube-Interview von „Formel1.de“. „Yuki hat immer wieder betont, dass er eigentlich der richtige Mann für Red Bull Racing wäre“, erklärt Marko. Jetzt kann sich der junge Japaner wirklich beweisen und zeigen, was in ihm steckt.