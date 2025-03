Nur zwei Rochaden der „Bullen“ lohnten sich

Kwjat dreimal gefeuert

In Ungarn 2009 kam Jaime Alguersuari (SPA) statt Sebastien Bourdais (FRA) zu Toro Rosso. Daniil Kwjat (RUS) wurde gleich dreimal mitten in der Saison gefeuert: Erst übernahm Max Verstappen 2016 seinen Red Bull und gewann gleich das erste Rennen in Barcelona. 2017 musste er seinen Platz im Toro Rosso für Pierre Gasly räumen, kehrte dann wieder als Ersatz für Carlos Sainz zurück, und flog nach nur einem Rennen für Brendon Hartley hinaus.