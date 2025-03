Den Schiffen auf den Flüssen fehlt der Schnee

Aquaplaning und Überflutungen – der Landregen brachte am Wochenende bis zu 45 Liter Regen pro Quadratmeter in Oberösterreich und nach der langen Trockenheit akute Probleme: In Buchkirchen lief ein Keller voll, in St. Florian bei Linz waren Straßen überschwemmt, in Niederneukirchen war ein Abfluss verstopft und Wasser sammelte sich oberhalb einer Siedlung, drohte Häuser zu überfluten. In Hofkirchen an der Trattnach, Ried im Traunkreis und Kirchberg-Thening mussten Keller ausgepumpt, beziehungsweise geschützt werden, ebenso in Hörsching.