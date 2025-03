Ohne Satzverlust: Sabalenka triumphiert in Miami

Pegula hat damit das dritte Finalduell mit Sabalenka verloren: In Cincinnati und dann bei den US Open im Vorjahr hatte sie ebenfalls das Nachsehen. Sabalenka hingegen wollte nach den verpassten Finalsiegen bei den Australian Open (Siegerin Madison Keys/USA) und zuletzt in Indian Wells (Mirra Andrejewa/RUS) nicht wieder mit der kleineren Trophäe abreisen.