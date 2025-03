Wir drehen an der Uhr und verlieren eine Stunde

Die überwiegende Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -bürger hatte sich im Zuge einer Online-Befragung im Jahr 2018 für ein generelles Aus der Zeitumstellung ausgesprochen. Die Sommerzeit sollte demnach das ganze Jahr gelten. Die Diskussionen darüber flammen in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf, ein Durchbruch in den Verhandlungen scheint jedenfalls nicht in Sicht.



Mit diesen Sprüchen können Sie sich merken, wie an der Uhr gedreht wird.