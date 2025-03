Gstrein am Podest, Kristoffersen gewinnt Kristall

„Rock ‘n‘ Roll“

„Es war nicht so smart im zweiten Lauf mit so vielen Fehlern. Ich glaube, ich habe ein Tor auf den Kopf oder aufs Gesicht bekommen, vier Mal oder so. Es war ein bisschen Rock ‘n‘ Roll, up and down. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Kugel“, sagte Kristoffersen, der zum Abschluss unmittelbar vor seinem härtesten Konkurrenten Meillard Vierter war. Als sein Gesamt-Triumph feststand, warf sich der 30-Jährige in den Schnee und ließ einen Urschrei nach dem anderen los. „Wenn ich nicht heute die Kugel gewinne, wäre es eine Niederlage. Das ist sicher“, gab Kristoffersen zu. Nur Ingemar Stenmark (8) und Marcel Hirscher (6) haben öfter den Slalom-Weltcup gewonnen als er.