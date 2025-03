Annerl als ÖFB-Boss? „Eine interessante Aufgabe“

Die Präsidentin des TSV Hartberg war zu Gast in der ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“, meinte zu ihrer Kandidatur: „Ich danke für die Wertschätzung und Vertrauen aus Bevölkerung. Ich denke, es ist eine interessante Aufgabe, obgleich in Zeiten wie diesen eine große Herausforderung, es gibt in diesem Fall einige geeignete Kandidaten, jeder mit Pro und Contras.“ Weiters meinte die Steirerin: „Egal, wer es am Ende wird: Er muss auf breite Unterstützung treffen, nicht nur bei der Wahl, sondern auch dauerhaft. Den gewählt wurde jeder Präsident, aber in der Arbeit und der täglichen Umsetzung dürfte diese Unterstützung nicht so stattgefunden haben.“