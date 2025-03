100 Tage Blau-Schwarz: Nicht alle applaudieren

FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zieht in der „Krone“ über seine ersten 100 Tage an der Spitze der Steiermark Bilanz: „Alle Mitglieder der Landesregierung ziehen an einem Strang und arbeiten das Regierungsprogramm Schritt für Schritt ab.“ Kritik an der blau-schwarzen „Parteitaktik“ kommt von der Opposition.