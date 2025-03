Vermisst: Senior (80) harrte Nacht im Freien aus

Einsatz in der Früh fortgesetzt

Am Freitag, gegen 7 Uhr, wurde der Einsatz fortgesetzt – mit Unterstützung weiterer Feuerwehren und der Polizei. Um 9.30 Uhr dann großes Aufatmen: „Der Abgängige konnte von einer Polizeistreife oberhalb des Fußballplatzes in Stams auf einem Forstweg leicht verletzt aufgefunden werden“, so die Polizei.