Schumacher empört: „Wie ein nasser Putzlappen!“

Auch darüber, warum man Lawson nun ins Racing-Bulls-Cockpit setzt, wundert sich Schumacher. Der Wechsel habe ihn erstaunt, so der ehemalige Formel-1-Pilot, der dann ein knallhartes Urteil fällt: „Ich weiß, ich werde dafür gehasst werden von dem einen oder anderen, aber ich hätte Liam Lawson gar nicht mehr in ein Formel-1-Auto gesetzt, hätte die Chance direkt an einen jungen Fahrer gegeben. Da sind genug in der Warteschleife.“