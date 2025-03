Kontroverse um Digitalsteuer in der EU

Der deutsche Digitalverband Bitkom warnt vor der Einführung einer Digitalsteuer in der Europäischen Union als Reaktion auf die aggressive Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Eine solche Steuer würde zwangsläufig die Kosten für Nutzer in Europa in die Höhe treiben und auch die gewerblichen Kunden treffen. Andere Verbände sprechen sich indes dafür aus.