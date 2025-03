„Heute ist meine Ehre wieder hergestellt worden“

„In dubio pro reo“: Mündlicher Vertrag plausibel

Schon 2022 war es um eine Zahlung von zwei Millionen Franken (heute 2,1 Millionen Euro) gegangen, die Blatter 2011 aus der FIFA-Kasse an Platini genehmigt hatte. Nach Angaben von Blatter und Platini ging es dabei um die Nachzahlung eines Honorars für zehn Jahre zurückliegende Beraterdienste, das mündlich vereinbart worden sei. Die Staatsanwaltschaft hatte an ihren Vorwürfen von Betrug und Veruntreuung festgehalten und war in Berufung gegangen. Sie hatte eine Freiheitsstrafe von je einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung gefordert.