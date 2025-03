Wolfgang „Fifi“ Pissecker verlässt „Dancing Stars“

Im Einvernehmen mit dem Lizenzgeber, der BBC, kehrt das zuletzt ausgeschiedene Paar – Stefan Koubek und Manuela Stöckl – zurück und tanzt in der nächsten Ausgabe von „Dancing Stars“ am Freitag, dem 28. März, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 wieder mit – wenn auch mit verkürzter Probenzeit.